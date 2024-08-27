Дикий енот вышел из леса и укусил туристку в Туапсинском районе
Происшествия
27.08.2024 14:44
После встречи с диким енотом в Туапсинском районе девушке потребовалась помощь медиков.
Приехавшая на отдых в Туапсинский районе девушка рассказала, что енот напал на нее на краю леса. По словам пострадавшей, она хотела погладить и покормить животное, но енот прокусил ей руку. Девушка вызвала скорую помощь.
Медики обработали рану и наложили повязку. После девушка решила обратиться в больницу за прививками, пишет газета «Туапсинские вести».
Читайте также: любопытного медведя сняли на камеру в горах Апшеронского района.