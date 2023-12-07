Жителю Сочи дали 10 лет колонии за предложение за взятку решить земельный спор

Приговор в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняли в покушении на посредничество во взяточничестве, в декабре вынес Адлерский районный суд Сочи.

По данным следствия, в 2018 году к мужчине обратился его знакомый, у которого шел судебный спор с администрацией о сносе самостроя на улице Фигурной в Сочи. Злоумышленник сказал приятелю, что у него есть связи в мэрии. Он попросил передать ему 16,5 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам из городской администрации. Деньги он получил для дальнейшей передачи в качестве взяток неустановленным должностным лицам мэрии.

В январе 2019 года мужчина попытался выступить посредником в решении вопроса о передаче права аренды на земельный участок в Адлерском районе. Он получил еще 15 млн рублей, которые должен был передать должностным лицам межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Однако деньги передать он не смог по независящим от него обстоятельствам.

Возбудили уголовное дело о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Расследованием занимался следственный отдел по Адлерскому району Сочи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Адлерский районный суд Сочи назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии строгого и штраф в размере 55 млн рублей. Приговор был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила решение районного суда без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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