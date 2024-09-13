Жителю Севастополя дали 16 лет за подготовку теракта против командования ЧФ

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В сентябре Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя, который готовил теракт против представителя командного состава Черноморского флота по указанию Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, 40-летний мужчина получил от куратора из СБУ посылку с двумя самодельными взрывными устройствами со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства весом около 2,5 кг.

По указанию СБУ злоумышленник вел наблюдение за домом представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. Злоумышленник планировал заложить взрывчатку под автомобиль офицера и дистанционно подорвать его.

Подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело о государственной измене и приготовлении к совершению теракта.

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничением свободы на один год и штрафом 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает ТАСС.

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