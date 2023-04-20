Жителю Новороссийска дали 10 лет колонии за полкило «синтетики» и пьяную езду
Происшествия
20.04.2023 17:44
Анапский городской суд признал 38-летнего жителя Новороссийска виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и повторное вождение в нетрезвом виде.
По данным следствия, пьяного мужчину на мотоцикле задержали в Анапе 27 августа прошлого года. При досмотре у него обнаружили более 470 г мефедрона. Наркотики предназначались для последующего сбыта. Также выяснилось, что мужчина уже ранее подвергался административному наказанию за вождение в пьяном виде.
На подозреваемого завели уголовное дело по двум статьям. На суде он признал свою вину в полном объеме. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 10 лет и один месяц. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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