В Сочи наркозакладчик увидел полицейских и выбросил 32 свертка с мефедроном
В Центральном районе Сочи, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на парня, находившегося в состоянии опьянения.
При виде полицейских он попытался скрыться и выбросил из кармана пакет со свертками из изоленты. Злоумышленника задержали. Им оказался 27-летний житель Ленинградской области. На месте происшествия обнаружили 32 свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это — мефедрон.
Пакет с аналогичным содержимым обнаружили по месту временного проживания задержанного. Установили координаты двух тайниковых закладок. Всего у наркосбытчика изъяли около 940 г наркотика. Выяснилось, что мефедрон он купил в интернете для дальнейшего сбыта.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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