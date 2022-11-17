Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Жителю Московской области грозит 10 лет колонии за перевозку мефедрона в Сочи

Происшествия
17.11.2022 11:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyu-moskovskoj-oblasti-grozit-10-let-kolonii-za-perevozku-mefedrona-v-sochi
Жителю Московской области грозит 10 лет колонии за перевозку мефедрона в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сочинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Московской области о незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, в сентябре злоумышленник в Кузьминском лесопарке в Котельниках купил 5 г мефедрона для употребления и хранил при себе. Он прилетел самолетом с наркотиком в Сочи. В аэропорту злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции.

Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в Адлерский районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае наркодилера поймали с поличным, когда он забирал из тайника мефедрон.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
  2. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  3. Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Рок-группа «Кино» объявила о выпуске первого за 10 лет альбома
  6. ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях