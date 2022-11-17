Жителю Московской области грозит 10 лет колонии за перевозку мефедрона в Сочи

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сочинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Московской области о незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, в сентябре злоумышленник в Кузьминском лесопарке в Котельниках купил 5 г мефедрона для употребления и хранил при себе. Он прилетел самолетом с наркотиком в Сочи. В аэропорту злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции.

Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в Адлерский районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

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