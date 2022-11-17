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В Краснодарском крае наркодилера поймали с поличным, когда он забирал из тайника мефедрон

Происшествия
17.11.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-narkodilera-pojmali-s-polichnym-kogda-on-zabiral-iz-tajnika-mefedron
В Краснодарском крае наркодилера поймали с поличным, когда он забирал из тайника мефедрон
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Красноармейского района получили оперативную информацию о том, что житель Краснодара может быть причастен к распространению наркотиков.

При проверке эта информация подтвердилась. Полицейские задержали 30-летнего мужчину в районе станицы Марьянской с поличным, когда он доставал пакет с мефедроном из тайника. В пакете оказалось 250 г наркотиков. Злоумышленник сказал, что купил их в интернете для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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