В Краснодарском крае наркодилера поймали с поличным, когда он забирал из тайника мефедрон

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Красноармейского района получили оперативную информацию о том, что житель Краснодара может быть причастен к распространению наркотиков.

При проверке эта информация подтвердилась. Полицейские задержали 30-летнего мужчину в районе станицы Марьянской с поличным, когда он доставал пакет с мефедроном из тайника. В пакете оказалось 250 г наркотиков. Злоумышленник сказал, что купил их в интернете для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре поймали двоих закладчиков мефедрона из Санкт-Петербурга.