В Краснодаре поймали двоих закладчиков мефедрона из Санкт-Петербурга
Происшествия
10.11.2022 10:17
Краснодарские полицейские по подозрению в причастности к распространению наркотиков через закладки задержали 23-летнего и 27-летнего жителей северной столицы.
Во время досмотра в машине и в квартире подозреваемых изъяли около 30 г N-метилэфедрона, а также более 34 г гашиша и марихуану. Также нашли упаковочные и фасовочные материалы, изоленту, электронные весы.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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