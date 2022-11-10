В Краснодаре поймали двоих закладчиков мефедрона из Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы УМВД России по Краснодару

Краснодарские полицейские по подозрению в причастности к распространению наркотиков через закладки задержали 23-летнего и 27-летнего жителей северной столицы.

Во время досмотра в машине и в квартире подозреваемых изъяли около 30 г N-метилэфедрона, а также более 34 г гашиша и марихуану. Также нашли упаковочные и фасовочные материалы, изоленту, электронные весы.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в Новороссийске будут судить наркодилера, у которого изъяли 1,7 кг наркотиков.