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В Краснодаре поймали двоих закладчиков мефедрона из Санкт-Петербурга

Происшествия
10.11.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pojmali-dvoih-zakladchikov-mefedrona-iz-sankt-peterburga
В Краснодаре поймали двоих закладчиков мефедрона из Санкт-Петербурга
Фото пресс-службы УМВД России по Краснодару

Краснодарские полицейские по подозрению в причастности к распространению наркотиков через закладки задержали 23-летнего и 27-летнего жителей северной столицы.

Во время досмотра в машине и в квартире подозреваемых изъяли около 30 г N-метилэфедрона, а также более 34 г гашиша и марихуану. Также нашли упаковочные и фасовочные материалы, изоленту, электронные весы.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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