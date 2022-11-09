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В Новороссийске будут судить наркодилера, у которого изъяли 1,7 кг наркотиков

Происшествия
09.11.2022 13:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-budut-sudit-narkodilera-u-kotorogo-izyali-1-7-kg-narkotikov
В Новороссийске будут судить наркодилера, у которого изъяли 1,7 кг наркотиков
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ноябре направили в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Геленджика, обвиняемого в покушении на оборот большой партии наркотиков.

По данным следствия, мужчина купил в интернете оптовую партию наркотиков, чтобы продавать их через свой интернет-магазин в даркнете. Подозреваемого задержали на одной из улиц Новороссийска. В багажнике его машины нашли пакет с мефедроном весом около 500 г. Дома у наркодилера провели обыск, изъяли еще 938 пакетиков с порошком и 253 свертка с растительной массой.

Всего изъяли более 1,7 кг N-метилэфедрона, мефедрона, МДМА, каннабиса и гашиша, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемый во время следствия был под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Злоумышленнику грозит срок лишения свободы до пожизненного.

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