В Новороссийске будут судить наркодилера, у которого изъяли 1,7 кг наркотиков
В ноябре направили в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Геленджика, обвиняемого в покушении на оборот большой партии наркотиков.
По данным следствия, мужчина купил в интернете оптовую партию наркотиков, чтобы продавать их через свой интернет-магазин в даркнете. Подозреваемого задержали на одной из улиц Новороссийска. В багажнике его машины нашли пакет с мефедроном весом около 500 г. Дома у наркодилера провели обыск, изъяли еще 938 пакетиков с порошком и 253 свертка с растительной массой.
Всего изъяли более 1,7 кг N-метилэфедрона, мефедрона, МДМА, каннабиса и гашиша, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обвиняемый во время следствия был под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Злоумышленнику грозит срок лишения свободы до пожизненного.
Читайте также: в Новороссийске у приезжего закладчика нашли больше 1,7 кг «синтетики».
- Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
- На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
- В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Умер бывший глава Роспотребнадзора Краснодарского края Валерий Клиндухов
- Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года