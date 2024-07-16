Жителю Кубани грозит срок за участие в запрещенной организации и вербовку

В отношении жителя Павловского района завели уголовное дело об участии в экстремистской организации и по четырем эпизодам вовлечения туда других граждан. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина был участником запрещенной в России экстремистской религиозной организации в станице Павловской.

С июля по октябрь 2019 года он проводил в станице учебные занятия по изучению литературы запрещенной организации и распространял ее религиозные убеждения с целью привлечь новых последователей.

Расследование уголовного дела завершено. Его передали для рассмотрения в суд. На период расследования мужчину заключили в СИЗО, где он находится до сих пор, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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