Жителя Кубани признали виновным в участии в экстремистской организации

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Жителя Абинского района признали виновным в участии в экстремистской организации. Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина был активным участником экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы»* (организация признана экстремистской по решению Верховного суда РФ и запрещена на территории страны). С 2017 по 2020 годы он участвовал в обрядах, видеоконференциях, собраниях и других мероприятиях запрещенной организации.