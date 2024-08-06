Жителю Кубани грозит 8 лет колонии за угрозу зарезать жену и взятку полицейскому

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя станицы Новоминской Каневского района. Его подозревают в угрозе убийством и покушении на дачу взятки полицейскому.

По данным следствия, в июне этого года мужчина угрожал жене ножом и высказывал намерение убить ее. Женщина восприняла угрозу всерьез и обратилась в полицию.

Правоохранители вызвали мужчину в отделение, где он попытался откупиться от уголовного преследования, дав сотруднику полиции 12 тыс. рублей. Однако полицейский от взятки отказался и доложил о произошедшем руководству. После этого злоумышленника задержали.

На него завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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