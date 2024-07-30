Зарубить дядю сувенирной саблей угрожал пьяный парень в Мостовском районе

За угрозу убийством 22-летнему жителю Мостовского района грозит до двух лет колонии.

По данным следствия, молодой человек распивал алкоголь вместе со своим дядей. В ходе застолья они поссорились. Парень стал угрожать родственнику, размахивая саблей, которую купил несколько лет назад как сувенир.

На молодого человека завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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