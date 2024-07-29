В Абинске будут судить угрожавшую убить школьника учительницу начальных классов

За угрозу убийством 43-летней жительнице Абинска грозит до двух лет колонии.

По данным следствия, женщина работала учителем начальных классов. Находясь в школе, она угрожала своему ученику, при этом душила его, причинив ребенку телесные повреждения. На женщину составили административный протокол о побоях. Также в отношении нее возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Педагогу грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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