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В Абинске будут судить угрожавшую убить школьника учительницу начальных классов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-budut-sudit-ugrozhavshuyu-ubit-shkolnika-uchitelnitsu-nachalnyh-klassov
В Абинске будут судить угрожавшую убить школьника учительницу начальных классов
Видео канала «Кубань 24»

За угрозу убийством 43-летней жительнице Абинска грозит до двух лет колонии.

По данным следствия, женщина работала учителем начальных классов. Находясь в школе, она угрожала своему ученику, при этом душила его, причинив ребенку телесные повреждения. На женщину составили административный протокол о побоях. Также в отношении нее возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Педагогу грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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