В Краснодарском крае будут судить сторожа, убившего работодателя на пасеке

В Новопокровском районе направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве жителя Тихорецка и умышленном уничтожении его имущества.

По версии следствия, вечером 31 июля 2023 года на пасеку приехал ее владелец и высказал сторожу недовольство его работой. Между ними возник конфликт, в ходе которого владелец пасеки выгнал мужчину из сторожки, где тот спал.

Этой же ночью злоумышленник решил отомстить работодателю: он вернулся, облил воспламеняющейся жидкостью сторожку, где тот находился, и поджег строение. Владелец пасеки скончался.

Сторож скрылся с места преступления. Спустя несколько дней его задержали на территории соседнего района. Возбудили уголовные дела.

Расследование завершили, материалы дела направили в суд. На период расследования мужчину заключили в СИЗО, где он находится до сих пор, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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