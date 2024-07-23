Житель Темрюка умер после удара в челюсть от парня своей дочери

Молодой человек случайно убил отца своей сожительницы во время ссоры из-за того, что он был против его отношений с дочерью.

По версии следствия, в ночь на 10 мая в арендованной квартире на улице Анджиевского в Темрюке находились отец с дочкой и ее сожитель. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого парень девушки один раз ударил ее отца кулаком в нижнюю челюсть.

Нападавший попытался оказать мужчине первую помощь, но от полученного удара тот спустя какое-то время скончался. Соседка, услышав шум, вызвала на место происшествия экстренные службы.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Расследование завершили, материалы дела направили в суд.

На период следствия злоумышленника заключили под стражу, где он находится до сих пор, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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