Избитый мужчина умер в больнице после застолья с другом в Краснодарском крае

Драка со смертельным исходом произошла в ночь на 10 июля в хуторе Челюскинец Брюховецкого района.

По версии следствия, в доме на улице Красной мужчины распивали алкоголь и между ними возникла ссора, которая в итоге переросла в драку. После сильного избиения оппонента местный житель вывез пострадавшего в багажнике своего автомобиля на территорию Приморско-Ахтарского района.

Уже утром мужчина вернулся на место, где оставил пострадавшего, забрал его и отвез в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, избитый скончался от полученных травм через несколько дней.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его заключили под стражу.

Назначили судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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