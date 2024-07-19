Женщина до смерти избила свою пожилую мать в Абинском районе

Трагедия произошла вечером 17 июля в селе Варнавинском на улице Пролетарской.

По версии следствия, дома между родственницами случилась ссора, из-за которой женщина нанесла пожилой матери не менее 20 ударов руками по голове и телу, после чего ушла спать. Утром она обнаружила тело пенсионерки без признаков жизни и позвонила в экстренные службы, не сообщив об избиении.

Однако криминалисты установили, что телесные повреждения женщине нанесла собственная дочь. Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и рассказала об обстоятельствах произошедшего. Ее заключили под стражу.

Назначены судебно-медицинская, биолого-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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