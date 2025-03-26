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Жителю Кубани грозит 15 суток за торговлю четками с экстремистской символикой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyu-kubani-grozit-15-sutok-za-torgovlyu-chetkami-s-ekstremistskoj-simvolikoj
Жителю Кубани грозит 15 суток за торговлю четками с экстремистской символикой
Фото t.me/mvd_23

Нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности выявили сотрудники полиции ОМВД России по Каневскому району.

По данным полиции, 32-летний местный житель продавал на одном из интернет-магазинов четки для автомобилей с символикой экстремистского движения.

В отношении нарушителя составили административный протокол за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенной федеральными законами. Мужчине грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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