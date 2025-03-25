Приезжая выкрикнула нацистский лозунг в ресторане Краснодара

Инцидент произошел в одном из ресторанов улице Рашпилевской в краевой столице.

Краснодарские полицейские во время мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на которой женщина выкрикнула лозунг запрещенной на территории РФ националистической организации недружественного государства.

Полицейские нашли нарушительницу, ею оказалась 32-летняя приезжая из соседнего региона. Женщина произнесла нацистскую фразу во время исполнения популярной патриотической песни из-за неприязни к другим посетителям ресторана и хулиганских побуждений.

В отношении нарушительницы составили административный протокол за пропаганду или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, запрещенных законом. Женщине грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее нарушительницу привлекали к ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, который приехал после звонка местных жителей, которые пожаловались на нарушение тишины ночью. Суд назначил приезжей штраф, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: МВД проверит провокационные ролики спортсмена из Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.