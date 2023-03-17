Жителю Кубани грозит 10 лет колонии за продажу трех комбайнов, арестованных судом

В полиции Калининского района завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя о многомиллионном мошенничестве.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель при продаже трех комбайнов ввел в заблуждение гендиректора сельхозпредприятия при заключении договора купли-продажи. Он не сообщил ему о том, что на комбайны суд наложил арест. Мужчина получил от аграрного предприятия 10,5 млн рублей. Деньги злоумышленник потратил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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