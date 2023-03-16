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В Геленджике будут судить лжезастройщика, похитившего у многодетной семьи 2,1 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-budut-sudit-lzhezastrojshhika-pohitivshego-u-mnogodetnoj-semi-2-1-mln-rublej
В Геленджике будут судить лжезастройщика, похитившего у многодетной семьи 2,1 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ОМВД России по Геленджику завершили расследовать уголовное дело в отношении 45-летнего уроженца Приморского края, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, в 2021 году мужчина узнал о том, что многодетная семья из Геленджика получила субсидию на улучшение жилищных условий и ищет подрядчика для строительства дома. Злоумышленник предложил свои услуги по строительству. Злоумышленник сделал предварительные расчеты и предоставил договор подряда. Он получил более 2,6 млн рублей от пострадавших, создал видимость строительных работ, не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование завершили. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Материалы дела передали в суд. Мужчине грози до 10 лет лишения свободы.

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