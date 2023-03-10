В Сочи будут судить застройщика за мошенничество на 750 тыс. рублей при строительстве частного дома

В полиции Сочи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 39-летнего жителя Краснодара.

По данным следствия, в 2016 году директор строительной организации заключил с местным жителем договор на строительство частного дома в Адлерском районе Сочи. Заказчик заплатил 1,2 млн рублей предоплаты. После этого на участке подготовили площадку под фундамент. На этом строительные работы остановились. Условия договора застройщик не выполнил, деньги не вернул. Ущерб превысил 750 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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