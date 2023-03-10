Двоих аферистов будут судить за мошенничество с элитными иномарками и недвижимостью в Краснодарском крае
В Краснодаре завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении двоих жителей Краснодара 32 и 45 лет.
По данным следствия, злоумышленники в течение четырех месяцев под предлогом помощи в продаже машин брали у владельцев иномарки премиум-класса, подделывали договоры и продавали машины третьим лицам. Выяснилось, что злоумышленники причастны к мошенничеству при продаже недвижимости по аналогичной схеме. Общая сумма ущерба превысила 27 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На период предварительного следствия один подозреваемый был отправлен под домашний арест, его сообщника заключили под стражу. Расследование завершили. Материалы дела направили в Советский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: дело «британских музыкантов», вымогавших деньги в соцсетях, ушло в суд в Краснодарском крае.
- Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
- Спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
- Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске
- Более 61 тыс. человек оформили Fan ID в Краснодарском крае