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Двоих аферистов будут судить за мошенничество с элитными иномарками и недвижимостью в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-aferistov-budut-sudit-za-moshennichestvo-s-elitnymi-inomarkami-i-nedvizhimostyu-v-krasnodarskom-krae
Двоих аферистов будут судить за мошенничество с элитными иномарками и недвижимостью в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении двоих жителей Краснодара 32 и 45 лет.

По данным следствия, злоумышленники в течение четырех месяцев под предлогом помощи в продаже машин брали у владельцев иномарки премиум-класса, подделывали договоры и продавали машины третьим лицам. Выяснилось, что злоумышленники причастны к мошенничеству при продаже недвижимости по аналогичной схеме. Общая сумма ущерба превысила 27 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На период предварительного следствия один подозреваемый был отправлен под домашний арест, его сообщника заключили под стражу. Расследование завершили. Материалы дела направили в Советский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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