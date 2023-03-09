Дело «британских музыкантов», вымогавших деньги в соцсетях, ушло в суд в Краснодарском крае

В полиции Лабинского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двоих приезжих в возрасте 27 лет и 31 года.

По данным следствия, мужчины в соцсети познакомились с местной жительницей и представились ей британским музыкантом. В течение нескольких месяцев в переписке мужчины убедили пострадавшую перевести им на счет более 740 тыс. рублей. Деньги аферисты обещали вернуть с процентами. После этого они исчезли с деньгами. Злоумышленников задержали в Москве.

На период предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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