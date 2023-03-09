В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль

В следственном подразделении СУ УМВД России по Новороссийску завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней местной жительницы.

По версии следствия, мужчина заплатил 300 тыс. рублей женщине, чтобы она помогла ему устроиться на иностранное судно. В течение долгого времени она не выполнила обязательства, а моряк трудоустроился самостоятельно. Деньги за невыполненные обещания женщина ему не вернула.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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