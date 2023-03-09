Глава стройфирмы похитил 13,7 млн рублей на реконструкции канализации в Ленинградском районе

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 34-летний руководитель строительной организации заключил контракт с администрацией Ленинградского сельского поселения на строительство канализационных очистных сооружений. Был произведен монтаж необходимого оборудования. Однако мужчина в течение двух лет вносил в акты выполненных работ ложные сведения о стоимости установок. Ущерб от действий злоумышленника превысил 13,7 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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