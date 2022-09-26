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Жителю Ейска грозит до восьми лет колонии за потерянный пакет пороха

Происшествия
26.09.2022 13:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyu-ejska-grozit-do-vosmi-let-kolonii-za-poteryannyj-paket-poroha
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Ейске 33-летний мужчина купил у знакомого около 450 г бездымного пороха. По пути домой он выронил пакет на перекрестке в частном секторе.

Порох обнаружил случайный прохожий и отнес опасную находку в полицию. Правоохранители установили владельца пакета. На мужчину завели уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ.

В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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