В доме у жителя Краснодарского края нашли оружие, боеприпасы и кусты конопли
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Горячего Ключа.
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что 52-летний местный житель хранит дома арсенал оружия и боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. Дом осмотрели, нашли и изъяли автомат Калашникова, нарезной карабин кустарного производства, 3 гладкоствольных ружья, 2 пистолета, винтовку, 5 магазинов к АКМ, составные части оружия, гильзы, штык-нож и инструменты для изготовления боеприпасов. Также обнаружили 188 патронов и около 300 г пороха.
Владелец арсенала сказал, что покупал крупные партии оружия и боеприпасов для личной коллекции. При этом злоумышленник выращивал в своем огороде 256 кустов конопли.
По факту произошедшего проводится проверка, назначены экспертизы. По их результатам примут решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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