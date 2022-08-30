В Краснодарском крае отца и сына осудили за торговлю оружием и боеприпасами

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в августе вынес Северский районный суд.

По данным суда, местный житель был пользователем сайтов, специализирующихся на обсуждении оружия и боеприпасов. На этих сайтах проводили интернет-аукционы по продаже оружия. В феврале 2020 года злоумышленник купил в интернете пистолет CZ 83 и спрятал оружие дома. Затем он нанял мастера, чтобы переделать пистолет и сделать для него глушитель, чтобы затем продать его. Также злоумышленник купил 18 патронов, которые планировал перепродать вместе с пистолетом.

В июне 2020 года фигурант предложил местному жителю купить у него оружие и боеприпасы к нему. Тот согласился, но о поступившем предложении сообщил в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.

Злоумышленник договорился о встрече и попросил своего отца поехать вместе на встречу с покупателем. Отец показал покупателю пистолет с замененным стволом и глушителем и патроны. В роли покупателя был оперативник. Пистолет был продан за 130 тыс. рублей.

Еще отец и сын предлагали купить у них пистолет Beretta 92FS за 160 тыс. рублей, а также автоматический карабин ColtMk18 за 400 тыс. рублей. Все оружие у злоумышленников изъяли во время обысков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовные дело о незаконном хранении и торговле оружием и боеприпасами. В суде оба обвиняемых признали вину. Суд назначил сыну 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей, его отцу — 2,5 года условно. Сына взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

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