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В Краснодарском крае психически нездоровый мужчина украл у отца ружье и прятался в лесу

Происшествия
29.08.2022 15:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-psihicheski-nezdorovyj-muzhchina-ukral-u-ottsa-ruzhe-i-pryatalsya-v-lesu
В Краснодарском крае психически нездоровый мужчина украл у отца ружье и прятался в лесу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Абинского района завершили расследование дела в отношении 27-летнего местного жителя о хищении огнестрельного оружия.

По данным следствия, мужчина вскрыл сейф отца и украл двуствольное ружье и патроны к нему. После этого злоумышленник скрылся в лесу и вел себя агрессивно.

Во время задержания вооруженный мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, однако им удалось обезоружить его. Экспертиза установила, что оружие пригодно для стрельбы. Сумма ущерба составила более 22 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством. Возбудили уголовное дело. Материалы дела направили в суд, который примет решение об отправке обвиняемого на принудительно лечение.

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