Жителю Ейска грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма в соцсетях

Противоправную деятельность 47-летнего местного жителя выявили и пресекли оперативные сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в феврале 2021 года мужчина, находясь у себя дома, разместил в своем аккаунте в социальной сети комментарий под постом другого пользователя. В его сообщении содержались высказывания, оправдывающие терроризм. Комментарий был доступен неограниченному кругу лиц для просмотра, ознакомления и копирования.

Возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Следствием собрана достаточная доказательственная база, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура направила уголовное дело в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Санкция за данное преступление предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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