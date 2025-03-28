ФСБ задержала неонациста, планировавшего по заданию ВСУ поджечь мечеть в Крыму

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД РФ. В отношении 18-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

По данным оперативников, задержанный является сторонником террористической неонацистской организации. Он причастен к нападению на людей, в результате чего они получили травмы, а также порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики.

Во время обысков в доме злоумышленника нашли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета для нанесения свастики и средства связи. Во время осмотра телефона задержанного выяснилось, что он является администратором Telegram-канала с антироссийской и неонацистской тематикой. Кроме того, главарь террористической организации из Украины, с которым общался задержанный, поручил ему за 1 тыс. долларов поджечь мечеть.

Также злоумышленник участвовал в «акциях прямого действия», через тайники распространял коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений. За эти действия кураторы из СБУ перечисляли денежное вознаграждение в виде криптовалюты.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности фигуранта, сообщает 360.ru.

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