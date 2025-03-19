Подозреваемого в госизмене сторонника ВСУ задержали в Краснодарском крае

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконную деятельность 46-летнего мужчины, подозреваемого в госизмене.

Во время оперативных действий установили, что местный житель по своей инициативе связался с представителями спецслужб Украины. Он получил задание от куратора, после чего собрал и передал информацию о работе военного объекта на территории Краснодарского края.

Следственный отдел УФСБ России по краю возбудил в отношении мужчины уголовное дело о госизмене. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

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