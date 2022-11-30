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Жителю Ейска дали 3 года колонии за нарушение тайны телефонных переговоров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyu-ejska-dali-3-goda-kolonii-za-narushenie-tajny-telefonnyh-peregovorov-i-nepravomernyj-dostup-k-informatsii
Жителю Ейска дали 3 года колонии за нарушение тайны телефонных переговоров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Экс-директор салона сотовой связи отправится в колонию за продажу конфиденциальных данных абонентов и сведениях об их телефонных соединениях, являющихся объектом критической информационной инфраструктуры РФ. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю.

По данным следствия, 23-летний директор офиса салона сотовой связи с апреля по июнь 2021 года через служебный компьютер получил доступ к информации о ряде абонентов и их телефонных соединениях. Эти данные являются объектом критической информационной инфраструктуры страны. Мужчина скопировал данные и через мессенджер продал неизвестному лицу. Цена за информацию варьировалась от 150 до 1,5 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело. В ходе следствия материалы в отношении человека, покупавшего конфиденциальные данные, выделили в отдельное производство. Их направили в полицию.

Суд признал подозреваемого виновным. Его приговорили к лишению свободы на три года и два месяца. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему придется заплатить штраф в 50 тыс. рублей. Кроме того, суд лишил мужчину права занимать должности в организациях, работающих на объектах критической информационной инфраструктуры, в том числе в области связи, на два года и девять месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: пара из Ейска за деньги «сливала» персональные данные абонентов сотового оператора.

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