Пара из Ейска за деньги «сливала» персональные данные абонентов сотового оператора
Происшествия
18.11.2022 15:15
Двум жителям Ейского района грозит до пяти лет колонии за незаконную продажу личных данных абонентов сотового оператора. Преступление выявили сотрудники ейского отделения УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 23-летний парень нашел в одном из мессенджеров предложение о покупке данных абонентов мобильных операторов. Он убедил свою знакомую, 22-летнюю сотрудницу салона сотовой связи, передать ему персональные сведения о клиентах компании. Девушка, имевшая доступ к этим данным, согласилась. Получив от подруги конфиденциальную информацию, парень отправил данные заказчику за денежное вознаграждение.
На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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