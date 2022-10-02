Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников

Фото iAmMrRob, pixabay.com

Российская сеть электроники DNS 2 октября сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников вследствие атаки хакеров.

В настоящее время ведется расследование и устранение последствий атаки.

В компании отметили, что атаку осуществила группировка хакеров с серверов, расположенных за пределами РФ, сообщает RT.

Читайте также: «злые русские хакеры» выложили данные 1,5 тыс. украинских разведчиков.