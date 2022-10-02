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Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников

Происшествия
02.10.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/ataka-hakerov-v-dns-proizoshla-utechka-personalnyh-dannyh-klientov-i-sotrudnikov
Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников
Фото iAmMrRob, pixabay.com

Российская сеть электроники DNS 2 октября сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников вследствие атаки хакеров.

В настоящее время ведется расследование и устранение последствий атаки.

В компании отметили, что атаку осуществила группировка хакеров с серверов, расположенных за пределами РФ, сообщает RT.

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