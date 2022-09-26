«Злые русские хакеры» выложили данные 1,5 тыс. украинских разведчиков
Политика
26.09.2022 07:38
Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ информацию о сотрудниках службы внешней разведки (СВР) Украины.
Данные опубликованы на сайте «Немезида». В списке значатся данные о 1,5 тыс. представителях разведки, работающих более чем в 20 странах под прикрытием посольств, а также в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.
На сайте содержится информация о 40 местах базирования подразделений СВР Украины и одном законспирированном учебном заведении.
В RaHDIt заявили о том, что после получения доступа к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР просто сопоставили имена и нашли совпадения, сообщает РИА «Новости».
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