«Злые русские хакеры» выложили данные 1,5 тыс. украинских разведчиков

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Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ информацию о сотрудниках службы внешней разведки (СВР) Украины.

Данные опубликованы на сайте «Немезида». В списке значатся данные о 1,5 тыс. представителях разведки, работающих более чем в 20 странах под прикрытием посольств, а также в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.

На сайте содержится информация о 40 местах базирования подразделений СВР Украины и одном законспирированном учебном заведении.

В RaHDIt заявили о том, что после получения доступа к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР просто сопоставили имена и нашли совпадения, сообщает РИА «Новости».

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