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Хакеры взломали сайт газеты Гулькевичского района

Общество
21.09.2022 07:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/hakery-vzlomali-sajt-gazety-gulkevichskogo-rajona
Хакеры взломали сайт газеты Гулькевичского района
Фото pexels.com

Интернет-портал газеты «В 24 часа» подвергся хакерской атаке вечером 20 сентября.

На сайте издания разместили недостоверную информацию об обращении президента России Владимира Путина к жителям страны. В «районке» подчеркнули, что не имеют никакого отношения к появлению этой информации.

Редакция газеты «В 24 часа» попросила своих читателей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и не поддаваться авантюрным заявлениям.

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