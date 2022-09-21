Хакеры взломали сайт газеты Гулькевичского района
Общество
21.09.2022 07:27
Интернет-портал газеты «В 24 часа» подвергся хакерской атаке вечером 20 сентября.
На сайте издания разместили недостоверную информацию об обращении президента России Владимира Путина к жителям страны. В «районке» подчеркнули, что не имеют никакого отношения к появлению этой информации.
Редакция газеты «В 24 часа» попросила своих читателей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и не поддаваться авантюрным заявлениям.
Читайте также: сайт и приложение городских парковок Краснодара возобновили работу после атаки хакеров.
Популярные новости
- В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
- В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
- В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
- Жителям Динского района предлагают бесплатно забрать старые кресла из Дома культуры
- В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента
- Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре