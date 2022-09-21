Хакеры взломали сайт газеты Гулькевичского района

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Интернет-портал газеты «В 24 часа» подвергся хакерской атаке вечером 20 сентября.

На сайте издания разместили недостоверную информацию об обращении президента России Владимира Путина к жителям страны. В «районке» подчеркнули, что не имеют никакого отношения к появлению этой информации.

Редакция газеты «В 24 часа» попросила своих читателей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и не поддаваться авантюрным заявлениям.

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