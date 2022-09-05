Сайт и приложение городских парковок Краснодара возобновили работу после атаки хакеров

Фото Luis Villasmil, unsplash.com

О техническом сбое в работе сайта и приложения для оплаты городских парковок Краснодара сообщили утром 5 сентября. Он был вызван хакерскими атаками.

Сервисы для оплаты возобновили работу в 14:30.

Оплатить городские парковки в краевом центре можно снова можно на сайте parkingkrd.ru, а также в мобильном приложении «Городские парковки Краснодара».

Оплата осуществляется с помощью банковских карт. Бесконтактная оплата смартфоном через паркомат сейчас возможна для владельцев карт «Мир». Также для оплаты через паркомат можно использовать пластиковые карты Visa, MasterCard.

В краевой столице работают 285 муниципальных платных парковок, оснащенных 247 паркоматами. Из них 18 парковок закрытого типа со шлагбаумами. Остальные 267 — открытые, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хакеры взломали сайт и приложение городских парковок Краснодара утром 5 сентября. Оплата парковок была возможна только через паркоматы.