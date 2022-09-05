Городские парковки Краснодара временно нельзя оплатить через приложение и сайт из-за хакеров

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Мобильное приложение «Городские парковки Краснодара» и сайт parkingkrd.ru работают с перебоями.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, временные ограничения в работе сервисов вызваны хакерскими атаками. Сейчас специалисты занимаются восстановлением работы приложения и сайта.

Оплатить муниципальную парковку в Краснодаре временно можно только через паркоматы. Всего в краевом центре работают 285 платных муниципальных парковок, оснащенных 247 паркоматами, сообщает пресс-служба мэрии.

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