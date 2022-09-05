Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Городские парковки Краснодара временно нельзя оплатить через приложение и сайт из-за хакеров

Общество
05.09.2022 07:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorodskie-parkovki-krasnodara-vremenno-nelzya-oplatit-cherez-prilozhenie-i-sajt-iz-za-hakerov
Городские парковки Краснодара временно нельзя оплатить через приложение и сайт из-за хакеров
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Мобильное приложение «Городские парковки Краснодара» и сайт parkingkrd.ru работают с перебоями.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, временные ограничения в работе сервисов вызваны хакерскими атаками. Сейчас специалисты занимаются восстановлением работы приложения и сайта.

Оплатить муниципальную парковку в Краснодаре временно можно только через паркоматы. Всего в краевом центре работают 285 платных муниципальных парковок, оснащенных 247 паркоматами, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Краснодаре за нарушения правил парковки с начала года составили более 2,7 тыс. протоколов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
  6. «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Прямой эфир
Мы в соцсетях