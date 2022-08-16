Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре за нарушения правил парковки с начала года составили более 2,7 тыс. протоколов

Общество
16.08.2022 18:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-narusheniya-pravil-parkovki-s-nachala-goda-sostavili-bolee-2-7-tys-protokolov
В Краснодаре за нарушения правил парковки с начала года составили более 2,7 тыс. протоколов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Нарушения правил парковки в Краснодаре с августа выявляет краевой Центр организации дорожного движения при помощи мобильных комплексов «Тайфун». По информации ОГИБДД, с начала года составлено 2 тыс. 726 протоколов.

Также городская административная комиссия с помощью комплексов фото- и видеофиксации привлекает к ответственности за неуплату парковок.

Очередной рейд по выявлению нарушителей прошел 16 августа на улице Рашпилевской на участке между улицами Северной и улицей имени Головатого.

Машины возле ТРЦ «Галерея Краснодар» паркуют рядом со знаками, запрещающими остановку и стоянку. Также нарушители оставляют автомобили рядом с остановкой общественного транспорта. Это мешает водителям высаживать пассажиров. За время рейда составили шесть протоколов. Штраф за нарушение правил остановки возле запрещающего знака составляет 1,5 тыс. рублей.

На сайте мэрии создан раздел с ответами на вопросы об ответственности за неуплату парковки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре при помощи «Тайфуна» за неделю выявили 1,2 тыс. нарушений правил парковки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  6. Путин подписал указ о введении в России звания «Мать-героиня»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях