В Краснодаре за нарушения правил парковки с начала года составили более 2,7 тыс. протоколов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Нарушения правил парковки в Краснодаре с августа выявляет краевой Центр организации дорожного движения при помощи мобильных комплексов «Тайфун». По информации ОГИБДД, с начала года составлено 2 тыс. 726 протоколов.

Также городская административная комиссия с помощью комплексов фото- и видеофиксации привлекает к ответственности за неуплату парковок.

Очередной рейд по выявлению нарушителей прошел 16 августа на улице Рашпилевской на участке между улицами Северной и улицей имени Головатого.

Машины возле ТРЦ «Галерея Краснодар» паркуют рядом со знаками, запрещающими остановку и стоянку. Также нарушители оставляют автомобили рядом с остановкой общественного транспорта. Это мешает водителям высаживать пассажиров. За время рейда составили шесть протоколов. Штраф за нарушение правил остановки возле запрещающего знака составляет 1,5 тыс. рублей.

На сайте мэрии создан раздел с ответами на вопросы об ответственности за неуплату парковки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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