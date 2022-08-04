В Краснодаре при помощи «Тайфуна» за неделю выявили 1,2 тыс. нарушений правил парковки

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мобильные комплексы «Тайфун» работают в краевой столице чуть более недели. Два автомобиля со специальными устройствами курсируют по наиболее проблемным улицам Краснодара.

«При помощи мобильных комплексов «Тайфун» в Краснодаре выявили более 1,2 тыс. нарушений правил парковки, а именно — фактов оставленного под запрещающими знаками транспорта», — написал в Telegram мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

По мнению главы города, из-за неправильно припаркованного транспорта возникают пробки. Он отметил, что водители должны понимать, что нельзя парковаться везде, где хочется.

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