Жителю Армавира дали 6 лет колонии за финансирование терроризма

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 34-летний житель Армавира не позднее декабря 2012 года вступил в сговор с другим человеком в целях финансирования терроризма. В период с февраля 2013 по август 2014 года мужчина, используя открытую на свое имя банковскую карту, получил и перечислил свыше 45 тыс. рублей представителям незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике. Деньги предназначались для финансирования их деятельности и на покупку оружия и продуктов.

На подозреваемого завели уголовное дело. В отношении сообщника дело выделили в отдельное производство.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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