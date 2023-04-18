Записавшего видеосообщения с призывом к террористической деятельности жителя Кубани посадили на 2,5 года

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о публичных призывах к террористической деятельности в интернете в отношении 29-летнего жителя Новороссийска в апреле вынес суд.

По данным следствия, мужчина был зарегистрирован в популярном месседжере и был участником одного из каналов. Вечером 24 августа 2022 года, находясь на городской набережной, мужчина записал несколько видеообращений, содержащих призывы к террористической деятельности. Эти видеозаписи он разместил в чате публичного канала.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Суд назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на 2 года заниматься администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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