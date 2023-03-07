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Жителю Абхазии грозит до 7 лет колонии за контрабанду штык-ножа в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyu-abhazii-grozit-do-7-let-kolonii-za-kontrabandu-shtyk-nozha-v-sochi
Жителю Абхазии грозит до 7 лет колонии за контрабанду штык-ножа в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники Краснодарской таможни нашли незадекларированный штык-нож к автомату в автомобиле жителя Абхазии на пункте пропуска «Адлер» 23 ноября прошлого года.

На водителя завели уголовное дело за незаконное перемещение вооружения через таможенную границу. Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. За контрабанду штык-ножа жителю Абхазии грозит до 7 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Адлерский районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: четыре машины с контрабандными сигаретами задержали на таможне в Сочи. При проверке автомобиля Ford GALAXY нелегальный товар нашли под обшивкой дверей, сиденьями и под обшивкой колесной арки.

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