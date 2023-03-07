Жителю Абхазии грозит до 7 лет колонии за контрабанду штык-ножа в Сочи
Происшествия
07.03.2023 09:53
Сотрудники Краснодарской таможни нашли незадекларированный штык-нож к автомату в автомобиле жителя Абхазии на пункте пропуска «Адлер» 23 ноября прошлого года.
На водителя завели уголовное дело за незаконное перемещение вооружения через таможенную границу. Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. За контрабанду штык-ножа жителю Абхазии грозит до 7 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Адлерский районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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