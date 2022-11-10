Жителям Сочи за самовольные врезки в водопроводы выписали 5 млн рублей штрафов

Фото пресс-службы ситуационного центра МУП Сочи «Водоканал»

Инспекторы водоканала в ходе рейда выявили 15 самовольных врезок в городские водопроводы и выписали нарушителям штрафы на 5 млн рублей.

Особое внимание во время проверок уделялось магазинам, автомойкам и другим частным предприятиям, а также жилым домам, которые не являются абонентами водоканала.

В центре Сочи зафиксировали шесть незаконных врезок, в Дагомысе — пять, в Адлере и Хосте по две. Чаще всего нарушения выявляли в частных домах. При этом на одной из улиц Адлера незаконно пользовался водоснабжением крупный сетевой продовольственный магазин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ситуационного центра МУП Сочи «Водоканал».

Самовольные врезки выполняются с нарушением строительных норм и правил. В связи с этим коммуникации работают на повышенных нагрузках, возникают порывы и утечки, а жители сталкиваются с отключением и перебоями воды.

Специалисты призывают всех нарушителей подать документы на техподключение. Информацию о незаконных врезках можно сообщить по телефону 8(862) 444-05-05.

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