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Жителям Лазаревского района Сочи за долги грозит отключение холодной воды

Общество
01.09.2022 08:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyam-lazarevskogo-rajona-sochi-grozit-otklyuchenie-holodnoj-vody
Видео канала «Кубань 24»

Злостным неплательщикам на этой неделе отключат питьевую воду. Сумма долга — около 300 тыс. рублей.

Квитанции не оплатили как обычные граждане, так и организации. Из-за того, что никто из них не спешит платить по счетам, решили провести массовое отключение. Специалисты водоканала призвали абонентов вовремя рассчитываться за услуги, от этого зависит работа всего предприятия.

Погасить задолженность можно на официальном сайте организации либо в кассах Центров обслуживания.

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