Минстрой одобрил списание долгов за коммунальные услуги, но не всем

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Задолженность граждан России за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года составила 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд — за год сумма выросла на 7,6%.

В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин. Например, стационарное лечение, смерть близких родственников или невыплата зарплаты.

В настоящий момент должников в случае неоплаты ЖКУ лишают льгот. Однако по законопроекту при наличии уважительной причины люди, которым положены субсидии, продолжат их получать. По мнению министров, поправки позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Проект постановления внесут в правительство после завершения всех необходимых процедур, пишут «Известия».

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