Минстрой одобрил списание долгов за коммунальные услуги, но не всем
Задолженность граждан России за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года составила 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд — за год сумма выросла на 7,6%.
В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин. Например, стационарное лечение, смерть близких родственников или невыплата зарплаты.
В настоящий момент должников в случае неоплаты ЖКУ лишают льгот. Однако по законопроекту при наличии уважительной причины люди, которым положены субсидии, продолжат их получать. По мнению министров, поправки позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».
Проект постановления внесут в правительство после завершения всех необходимых процедур, пишут «Известия».
Читайте также: в Краснодарском крае с 1 сентября изменится порядок предоставления компенсации расходов на ЖКУ.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
- Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год