В Краснодарском крае с 1 сентября изменится порядок предоставления компенсации расходов на ЖКУ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выплаты рассчитывают и предоставляют в размере 50%, исходя из фактических расходов, но не более нормативов потребления. Ранее компенсацию возмещали авансом.

Расчет производят на основании данных, предоставленных жилищно-коммунальными организации или самими льготниками. До 20 числа каждого месяца сведения об оплате ЖКУ будут направлять в соцзащиту. До 25 числа рассчитают сумму компенсации. Ее можно получить в банке или на почте в следующем месяце.

Если оплата коммунальных услуг поступит позднее 10 числа, нужно лично обратиться в УСЗН с квитанциями.

Компенсацию не предоставляют, если у получателя есть непогашенная задолженность за три последних года, подтвержденная судебным актом.

Компенсацию за твердое топливо будут предоставлять до 1 июля 2023 года. При первоначальном обращении после 1 сентября 2022 года их будут производить только на основании документов, подтверждающих расходы.

Возмещение на сжиженный газ в баллонах с 1 сентября 2022 года будут производить только при наличии документов, подтверждающих его покупку в специальных организациях. За сжиженный газ, купленный на заправках, выплаты не предоставляют.

Подробную информацию о получении компенсации можно узнать на сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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